Из челябинского детского лагеря вывозят детей из-за неизвестной болезни

В детском лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик (Челябинская область) вспыхнула неизвестная болезнь. Третью смену экстренно закрывают, детей увозят.
«У многих детей даже нет телефонов, нам не рассказали никаких подробностей, что там случилось. Была речь про отравление, теперь про менингит. Как они заболели, ведь даже в озере не купались, там бассейн», — рассказала одна из мам «74.ру».
По словам некоторых родителей, первые заболевшие появились в выходные. Сейчас их число выросло до 50 человек.
Лагерь «Аленушка» входит в социальную инфраструктуру ЮУЖД. URA.RU направило запрос в организацию. Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!