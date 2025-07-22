Юрий Дудь* заочно арестован по делу об уклонении от обязанностей иноагента

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Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), обвиняемому по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Срок ареста составит 2 месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
*включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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