Юрий Дудь* заочно арестован по делу об уклонении от обязанностей иноагента

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Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), обвиняемому по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Срок ареста составит 2 месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.

*включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), обвиняемому по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Срок ареста составит 2 месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. *включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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