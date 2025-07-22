Депутат предупредил россиян о возможном шантаже мошенников из-за нового закона об экстремизме

Мошенники могут шантажировать россиян, которые по незнанию перейдут по фейковым ссылкам, содержащим экстремистский контент. В таких случаях необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы, сообщил URA.RU зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя новый закон о штрафах за поиск экстремистского контента.
«Мошенники могут создавать завлекающие видео, куда будет встроена ссылка на запрещенный контент, а потом начнут названивать этим гражданам, кто этот контент открыл, и шантажировать, что их якобы ждет уголовное дело. Поэтому хочется сразу всем гражданам напомнить еще раз, по-честному, никакого уголовного наказания за это нет, поэтому если вас будут шантажировать, то нужно обращаться в правоохранительные органы, так как шантаж — это как раз и есть уголовное дело», — рассказал Свинцов.
Депутат отметил, что в случае добровольного заявления в органы никакой ответственности не будет. Необходимо сразу сообщить, что переход по ссылке был совершенно случайным и что неизвестные вымогают деньги. «Если вы просто случайно куда-то зашли, без цели совершать противоправные действия, ничего страшного, сообщать об этом не нужно. Только в том случае, если у вас появились какие-то последствия в виде шантажа или запугивания со стороны мошенников, то нужно обращаться в полицию», — подчеркнул Свинцов. По словам депутата, важно помнить, что целью преступников могут стать подростки, которых попытаются завлечь в противоправную деятельность.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщал, что посещение соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ) не является нарушением закона о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. За потребление развлекательного контента в запрещенных соцсетях не предусмотрены административные наказания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.