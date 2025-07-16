Будут ли наказывать за VPN: комментарии к новому законопроекту

В России могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов и поиск экстремистского контента. Размер санкций может составить от трех до пяти тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
По словам сенатора Артема Шейкина, эти штрафы будут применяться только за сознательный поиск и распространение экстремистских материалов, включенных в реестр Минюста. Он заявил, что «досмотров телефонов или охоты на зрителей YouTube» не планируется.
Против принятия новых поправок уже выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и первый замруководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков. Они выразили обеспокоенность тем, что под санкции могут попасть совершенно невиновные граждане, которые могли совершить правонарушение просто из-за незнания. Подробнее о новом законопроекте — в материале URA.RU.
Штраф 500 тысяч рублей за использование VPN: в чем суть нового закона
В России планируют ввести административные штрафы за использование VPN-сервисом и поиск экстремистского контента. Согласно внесенным в Госдуму поправкам в КоАП, гражданам за такие действия может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, в том числе при использовании VPN-сервисов для доступа к запрещенной информации.
За рекламу программного обеспечения для обхода блокировок гражданам РФ грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 100 тысяч, а юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей. Профильный комитет Госдумы уже одобрил эти предложения. Второе чтение законопроекта намечено на 17 июля.
Будут ли наказывать за использование VPN-сервисов
По словам первого зампредседателя комитета Совфеда Артема Шейкина, новый законопроект предусматривает штрафы только за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов, но не за сам факт доступа к заблокированным сайтам. Он отметил, что новые поправки в основном направлены на регулирование деятельности провайдеров и владельцев VPN-сервисов.
"Если человек случайно открыл страницу, посмотрел интервью с иностранным агентом или мем в соцсети — это не нарушение закона. Даже если материал вызывает вопросы, но не признан экстремистским в установленном порядке, он не подпадает под ограничение", — пояснил сенатор.
Шейкин также разъяснил, что обсуждение VPN в СМИ, блогах и соцсетях не считается рекламой, поскольку информирование о технологии не подпадает под определение рекламы, установленное законом. Оценку рекламного характера контента осуществляет ФАС. Сенатор подчеркнул, что важно различать продвижение VPN-сервисов и их личное использование: реклама направлена на привлечение новых пользователей, а само применение технологии гражданами не запрещено, если не связано с противоправной деятельностью.
Будут ли наказывать за вход в Instagram
Жители России не будут привлекаться к ответственности за посещение заблокированных в стране социальных сетей, включая Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), а также других ограниченных ресурсов при использовании VPN, сообщил Шейкин. По его словам, новый законопроект предусматривает штрафы только за умышленный поиск и распространение материалов, признанных экстремистскими по решению суда и внесенных в соответствующий реестр Минюста.
Сам факт доступа к заблокированным сайтам, в том числе через VPN, не будет считаться административным правонарушением. Шейкин подчеркнул, что пользователи не будут наказываться за случайное посещение страниц или просмотр контента, если он не признан экстремистским. Закон направлен на пресечение сознательного распространения опасной информации, а не на ограничение обычных интернет-пользователей.
Кому грозит штраф
Штрафы будут применяться только к тем, кто сознательно ищет через VPN и распространяет запрещенный контент. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его словам, ответственность будет наступать не за случайный просмотр, а за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов с использованием специальных технических средств.
Технические детали контроля определят после принятия законопроекта. При этом для сотрудников спецслужб может быть предусмотрено освобождение от ответственности при доступе к запрещенным платформам. Граждан планируют штрафовать за поиск экстремистских материалов, включенных в федеральный реестр. Ранее наказание применялось только за создание такого контента, пишет telegram-канал Baza. Под запрет попадают 5473 материала, включая книги, песни и фильмы.
Нарушения будут выявляться через поисковые системы и операторов связи. Адвокат Дмитрий Джулай отметил, что привлечь к ответственности можно будет только при доказательстве умысла к поиску экстремистского контента.
Кроме того, санкции также могут быть применены к тем, кто рекламирует или предоставляет услуги VPN. Для владельцев подобных сервисов предусмотрены отдельные штрафы в случае несоблюдения требований Роскомнадзора.
Кто выступил против принятия закона
Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала новый закон о штрафах за использование запрещенных в РФ платформ. По ее словам, документ не учитывает особенности поведения пользователей и не содержит четких критериев привлечения к ответственности. Мизулина указала, что при таком подходе могут быть оштрафованы даже школьники, случайно столкнувшиеся с запрещенными символами в комментариях, или те, кто просто ищет информацию о VPN.
Кроме того, по словам Мизулиной, новая редакция закона запрещает Лиге безопасного интернета передавать МВД информацию о выявленных экстремистских сообществах. Это, в свою очередь, ограничивает взаимодействие организации с правоохранительными органами по вопросам мониторинга ресурсов, связанных с призывами к насилию, пропагандой нацизма, АУЕ**, ЛГБТ-пропагандой*** (признаны экстремистскими и запрещены на территории России), угрозами участникам СВО и так далее.
По ее словам, такие действия ранее составляли около 30% работы организации. Она подчеркнула, что под угрозой штрафов теперь могут оказаться не только общественные организации и сотрудники МВД, занимающиеся мониторингом, но и обычные граждане, сообщившие о запрещенных материалах в полицию.
Владислав Даванков
Против нового законопроекта также выступила партия «Новые люди». Как сообщил депутат Владислав Даванков, в адрес фракции поступает много обращений от граждан, обеспокоенных возможными наказаниями за посещение запрещенных ресурсов, использование VPN и просмотр роликов на YouTube. По его словам, впервые в России предлагается штрафовать не за распространение, а за просмотр подобного контента, причем человек может попасть под санкции случайно или по незнанию. В настоящий момент депутаты консультируются с юристами по вопросу недопущения принятия этих мер, пишет telegram-канал Shot.
*Instagram и Facebook признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории Российской Федерации, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
**движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
***Организация ЛГБТ признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена
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