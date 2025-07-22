На Западе заявили о фатальной ошибке Зеленского

WSJ: ошибка Зеленского — нападки на антикоррупционные агентства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фатальной ошибкой Зеленского стали нападки на антикоррупционные агентства
Фатальной ошибкой Зеленского стали нападки на антикоррупционные агентства Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться западной поддержки из-за действий, направленных против антикоррупционных организаций. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Нападки на антикоррупционные агентства могут подорвать поддержку Запада для Украины, необходимую для противостояния в конфликте с Россией и цели страны в будущем вступить в Евросоюз», — передают журналисты. Статья опубликована на The Wall Street Journal.

Ранее глава украинского государства начал чистку в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на фоне появления компрометирующих материалов, затрагивающих его самого и ближайшее окружение. НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и накопило информацию о коррупции команды Зеленского. До этого инцидента также сообщалось о масштабных обысках у сотрудников, часть из которых подозревают в госизмене и коррупции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский рискует лишиться западной поддержки из-за действий, направленных против антикоррупционных организаций. Об этом пишет The Wall Street Journal. «Нападки на антикоррупционные агентства могут подорвать поддержку Запада для Украины, необходимую для противостояния в конфликте с Россией и цели страны в будущем вступить в Евросоюз», — передают журналисты. Статья опубликована на The Wall Street Journal. Ранее глава украинского государства начал чистку в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) на фоне появления компрометирующих материалов, затрагивающих его самого и ближайшее окружение. НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и накопило информацию о коррупции команды Зеленского. До этого инцидента также сообщалось о масштабных обысках у сотрудников, часть из которых подозревают в госизмене и коррупции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...