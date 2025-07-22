Рогов рассказал, почему Зеленский стал зачищать антикоррупцинное бюро

Президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) из-за компромата на себя и свое окружение. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Зеленский решился на зачистку НАБУ, чтобы никакого компромата на него не было», — передает слова Рогова РИА Новости. По его мнению, НАБУ было инструментом влияния США на политику Украины и накопило информацию о коррупции команды Зеленского, поэтому сейчас идет ликвидация неугодных.
Ранее сообщалось о масштабных обысках у сотрудников НАБУ, часть из которых подозревают в госизмене и коррупции, а также о задержании одного из руководителей бюро. По мнению депутатов, такие действия — ответ властей на расследования против бывших чиновников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.