22 июля 2025

У Ольги Бузовой умерла любимая собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Бузова поделилась ужасной новостью о смерти собаки
Бузова поделилась ужасной новостью о смерти собаки Фото:

Сегодня не стало любимой собаки Ольги Бузовой. Из-за сахара в крови Ева не могла передвигаться и ослепла. Об этом рассказала сама певица и телеведущая Ольга Бузова.

«Моя бусинка улетела на облачка. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет», — передает слова Бузовой «StarHit».

Звезда поделилась тем, что до этого Еву отвезли в стационар, где она находилась под наблюдением врачей. Прогнозы были неутешительные. Медики несколько дней боролись за жизнь Евы, но так и не смогли помочь. Также три года назад Бузова потеряла другого любимца семьи. Ушла из жизни другая ее любимая собака породы шпиц по кличке Челси.

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Сегодня не стало любимой собаки Ольги Бузовой. Из-за сахара в крови Ева не могла передвигаться и ослепла. Об этом рассказала сама певица и телеведущая Ольга Бузова. «Моя бусинка улетела на облачка. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет», — передает слова Бузовой «StarHit». Звезда поделилась тем, что до этого Еву отвезли в стационар, где она находилась под наблюдением врачей. Прогнозы были неутешительные. Медики несколько дней боролись за жизнь Евы, но так и не смогли помочь. Также три года назад Бузова потеряла другого любимца семьи. Ушла из жизни другая ее любимая собака породы шпиц по кличке Челси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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