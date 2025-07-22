В «Аэрофлоте» рассказали о ситуации с рейсами в России

«Аэрофлот» стабилизировал расписание всех рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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«Аэрофлот» стабилизировал расписание выполняемых рейсов
«Аэрофлот» стабилизировал расписание выполняемых рейсов Фото:

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о стабилизации расписания рейсов по всей маршрутной сети после вынужденной корректировки, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас «Аэрофлот» работает с пассажирами, чьи рейсы были отменены: им возвращают деньги за билеты или предлагают перебронирование на ближайшие 10 дней.

«Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. В данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания рейсов...» — написали в telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота».

В авиакомпании отметили, что в условиях ограничений невозможно полностью избежать неудобств для пассажиров. Тем не менее основное внимание уделяется обеспечению надежности транспортной системы и безопасности клиентов. В компании напомнили, что все сотрудники, работающие в аэропортах, на бортах и в билетных кассах, стараются помогать пассажирам и максимально быстро решать возникающие вопросы.

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о стабилизации расписания рейсов по всей маршрутной сети после вынужденной корректировки, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас «Аэрофлот» работает с пассажирами, чьи рейсы были отменены: им возвращают деньги за билеты или предлагают перебронирование на ближайшие 10 дней. «Аэрофлот стабилизировал расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети. В данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания рейсов...» — написали в telegram-канале пресс-службы «Аэрофлота». В авиакомпании отметили, что в условиях ограничений невозможно полностью избежать неудобств для пассажиров. Тем не менее основное внимание уделяется обеспечению надежности транспортной системы и безопасности клиентов. В компании напомнили, что все сотрудники, работающие в аэропортах, на бортах и в билетных кассах, стараются помогать пассажирам и максимально быстро решать возникающие вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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