22 июля 2025

Минобороны: два бойца ВС РФ вернулись домой в рамках договоренностей с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца ВС России вернулись на Родину
Бойца ВС России вернулись на Родину Фото:

Двоих военнослужащих ВС России, нуждающихся в срочной медпомощи, доставили домой с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в Минобороны.

«22 июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах... возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», — сказано в telegram-канале Минобороны России.

Сейчас военные находятся в Республике Беларусь, где получают необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем бойцы будут перевезены в Россию для продолжения лечения в профильных медицинских учреждениях.

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Двоих военнослужащих ВС России, нуждающихся в срочной медпомощи, доставили домой с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в Минобороны. «22 июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах... возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», — сказано в telegram-канале Минобороны России. Сейчас военные находятся в Республике Беларусь, где получают необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем бойцы будут перевезены в Россию для продолжения лечения в профильных медицинских учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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