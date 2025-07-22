Минобороны: два бойца ВС РФ вернулись домой в рамках договоренностей с Украиной

Двоих военнослужащих ВС России, нуждающихся в срочной медпомощи, доставили домой с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в Минобороны.
«22 июля в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах... возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», — сказано в telegram-канале Минобороны России.
Сейчас военные находятся в Республике Беларусь, где получают необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем бойцы будут перевезены в Россию для продолжения лечения в профильных медицинских учреждениях.
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