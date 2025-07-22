На пожаре работали восемь спасателей и три единицы техники
В СНТ «Зоренька» (Тобольский муниципальный округ Тюменской области) на улице Зеленой произошло возгорание жилого частного дома. В пожаре погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«22 июля 2025 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Тобольский муниципальный округ, СНТ „Зоренька“, улица Зеленая… К сожалению, на пожаре погиб человек», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии. На месте происшествия восемь спасателей и три единицы техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!