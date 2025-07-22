22 июля 2025

В Тюменской области на пожаре погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На пожаре работали восемь спасателей и три единицы техники
На пожаре работали восемь спасателей и три единицы техники Фото:

В СНТ «Зоренька» (Тобольский муниципальный округ Тюменской области) на улице Зеленой произошло возгорание жилого частного дома. В пожаре погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«22 июля 2025 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Тобольский муниципальный округ, СНТ „Зоренька“, улица Зеленая… К сожалению, на пожаре погиб человек», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии. На месте происшествия восемь спасателей и три единицы техники.

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В СНТ «Зоренька» (Тобольский муниципальный округ Тюменской области) на улице Зеленой произошло возгорание жилого частного дома. В пожаре погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «22 июля 2025 года в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Тобольский муниципальный округ, СНТ „Зоренька“, улица Зеленая… К сожалению, на пожаре погиб человек», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии. На месте происшествия восемь спасателей и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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