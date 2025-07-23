Премьер Японии собирается уйти в отставку

Mainichi: японский премьер Сигэру Исиба уйдет в отставку
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Сигэру объявит об отставке до августа
Сигэру объявит об отставке до августа Фото:

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует уйти в отставку до августа 2025 года после завершения переговоров с США, уступая давлению Либерально-демократической партии (ЛДП) из-за поражения на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом сообщает газета «Майнити».

«Я не могу сказать, как возьму на себя ответственность за выборы в верхнюю палату парламента, пока идут переговоры с США», — заявил он в ответ на вопрос журналистов, его слова приводит издание. Исиба, возглавивший правительство в 2024 году, столкнулся с критикой внутри партии, требующей его ухода за провал на выборах. Переговоры с США, начатые из-за угрозы 25%-ных пошлин на японский экспорт, особенно автомобили, являются ключевым фактором его решения.

Оппозиция, включая Конституционно-демократическую партию и ультраправую «Сансэйто», готовит вотум недоверия. Исиба предложил межпартийные конференции по борьбе с ростом цен, но давление ЛДП делает его отставку почти неизбежной, пишет газета. 

Ранее Исиба заявлял о намерении сохранить свой пост, несмотря на проигрыш на выборах в верхнюю палату парламента. Для него это уже второе значительное поражение на выборах подряд: осенью 2024 года правящая коалиция утратила контроль над ключевой, нижней палатой парламента. Однако, воспользовавшись разногласиями среди оппозиционных сил, ей удалось сформировать правительство меньшинства и сохранить власть.

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует уйти в отставку до августа 2025 года после завершения переговоров с США, уступая давлению Либерально-демократической партии (ЛДП) из-за поражения на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом сообщает газета  «Майнити». «Я не могу сказать, как возьму на себя ответственность за выборы в верхнюю палату парламента, пока идут переговоры с США», — заявил он в ответ на вопрос журналистов, его слова приводит издание. Исиба, возглавивший правительство в 2024 году, столкнулся с критикой внутри партии, требующей его ухода за провал на выборах. Переговоры с США, начатые из-за угрозы 25%-ных пошлин на японский экспорт, особенно автомобили, являются ключевым фактором его решения. Оппозиция, включая Конституционно-демократическую партию и ультраправую «Сансэйто», готовит вотум недоверия. Исиба предложил межпартийные конференции по борьбе с ростом цен, но давление ЛДП делает его отставку почти неизбежной, пишет газета.  Ранее Исиба заявлял о намерении сохранить свой пост, несмотря на проигрыш на выборах в верхнюю палату парламента. Для него это уже второе значительное поражение на выборах подряд: осенью 2024 года правящая коалиция утратила контроль над ключевой, нижней палатой парламента. Однако, воспользовавшись разногласиями среди оппозиционных сил, ей удалось сформировать правительство меньшинства и сохранить власть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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