Локомотив с углем сошел с рельсов на подъезде к ТЭЦ в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае следователи устанавливают обстоятельства схода вагона с рельсов
В Хабаровском крае следователи устанавливают обстоятельства схода вагона с рельсов Фото:

Маневровый локомотив с десятью вагонами угля сошел с рельсов на подъезде к ТЭЦ в городе Амурске Хабаровского края, перевернувшись из-за выезда за пределы тупика. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Сегодня около 06 час. 10 мин. местного времени на пути не общего пользования в пределах г. Амурск Хабаровского края в ходе движения выехал за пределы тупика и сошел с рельс маневровый локомотив в составе с десятью грузовыми вагонами гружеными углем», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Пострадавших нет, движение поездов не нарушено, а размер ущерба устанавливается.

Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Маневровый локомотив с десятью вагонами угля сошел с рельсов на подъезде к ТЭЦ в городе Амурске Хабаровского края, перевернувшись из-за выезда за пределы тупика. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. «Сегодня около 06 час. 10 мин. местного времени на пути не общего пользования в пределах г. Амурск Хабаровского края в ходе движения выехал за пределы тупика и сошел с рельс маневровый локомотив в составе с десятью грузовыми вагонами гружеными углем», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Пострадавших нет, движение поездов не нарушено, а размер ущерба устанавливается. Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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