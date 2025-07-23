В Курской области после атаки ВСУ погиб мирный житель: карта ударов 23 июля

Ночью, 23 июля, силы ПВО РФ уничтожили 33 беспилотника, запущенных с территории Украины. Из них 11 были ликвидированы в воздушном пространстве Ростовской области. Основным объектом атаки в этом регионе стала Новочеркасская электростанция, имеющая стратегическое значение для энергоснабжения области.
Кроме того, в результате атаки в Курской области ранения получил один мирный житель. Подробнее об атаках украинских БПЛА в других регионах — в материале URA.RU.
Какие регионы атаковала Украина
В ночь на 23 июля с 23:40 до 07:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Из этого числа 12 БПЛА были ликвидированы над территорией Тульской области, 11 — над Ростовской областью, шесть — над Нижегородской областью, два — над Брянской областью, а также по одному аппарату над Курской и Калужской областями, написало Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 22 июля с 21:00 до 23:40 по московскому времени, средствами ПВО было уничтожено еще 51 украинсков. В частности, 28 БПЛА были сбиты над Брянской областью.
Ростовская область
Основной целью атаки в регионе стала Новочеркасская ГРЭС — стратегически важный объект энергетической инфраструктуры региона. Согласно предварительным данным, станция не получила повреждений и работает штатно.
Падение обломков сбитых беспилотников вызвало ряд происшествий в жилых районах Новочеркасска. В центральной части города зафиксированы повреждения здания местного отделения «Ростелекома», а в районе железнодорожного вокзала произошло возгорание хозяйственной постройки. Ударные волны от взрывов привели к массовому повреждению окон в жилых домах и припаркованных автомобилях.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале официально подтвердил факт атаки, указав, что помимо Новочеркасска беспилотники направлялись также на Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В результате инцидента трое гражданских лиц получили ранения. Все возникшие возгорания были оперативно ликвидированы силами экстренных служб.
Тульская область
В регионе была введена тревога из-за угрозы атаки с применением БПЛА, однако к пяти часам утра по мск режим опасности был снят. Информация о разрушениях уточняется, написал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Нижегородская область
Глава области Глеб Никитин сообщил, что в сторону промышленных предприятий региона вновь были направлены вражеские беспилотники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Брянская область
В результате атаки ВСУ жертв и разрушений в Брянской области не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Курская область
Глава региона Александр Хинштейн сообщил, что в деревне Гирьи Беловского района беспилотник FPV атаковал частный дом. В результате пострадал 51-летний мужчина, получивший осколочные ранения ног и лица. Пострадавший госпитализирован в Курскую областную больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Ограничения в аэропортах
В аэропорту Грабцево (Калуга) ограничения были введены в ночное время и сняты в 6:56 по мск. Кроме того, в Стригино (Нижний Новгород) ограничения начали действовать в 1:29 и на текущий момент продолжают действовать, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале.
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