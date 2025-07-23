Life: уехавший Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИП Меладзе начало предоставлять услуги по сдаче недвижимости
ИП Меладзе начало предоставлять услуги по сдаче недвижимости Фото:

Покинувший Россию певец Валерий Меладзе решил расширить свою предпринимательскую деятельность в стране и начал предоставлять услуги в сфере недвижимости. Об этом сообщил Life. 

"Артист внес коррективы в деятельность своего ИП, которое существует с 2004 года. Теперь в перечне его услуг появились три новых направления, связанных с управлением и сдачей в аренду недвижимости", — передал Life

До недавнего времени индивидуальное предпринимательство Меладзе было ориентировано на телевизионные проекты и организацию концертов. Помимо этого, певцу принадлежит доля в компании «Вантаж», владеющей одноименным торговым центром в Восточном Бирюлеве и арендующей помещение в Западном Бирюлеве. 

Накануне Меладзе отметил 60-летие в Испании, арендовав ресторан Magna Caf? Marbella за две тысячи евро и заплатив по 200 евро за каждого гостя, а также 60 евро за работу бара. Общие расходы на юбилей составили около миллиона рублей, передает "360.ru".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покинувший Россию певец Валерий Меладзе решил расширить свою предпринимательскую деятельность в стране и начал предоставлять услуги в сфере недвижимости. Об этом сообщил Life.  "Артист внес коррективы в деятельность своего ИП, которое существует с 2004 года. Теперь в перечне его услуг появились три новых направления, связанных с управлением и сдачей в аренду недвижимости", — передал Life.  До недавнего времени индивидуальное предпринимательство Меладзе было ориентировано на телевизионные проекты и организацию концертов. Помимо этого, певцу принадлежит доля в компании «Вантаж», владеющей одноименным торговым центром в Восточном Бирюлеве и арендующей помещение в Западном Бирюлеве.  Накануне Меладзе отметил 60-летие в Испании, арендовав ресторан Magna Caf? Marbella за две тысячи евро и заплатив по 200 евро за каждого гостя, а также 60 евро за работу бара. Общие расходы на юбилей составили около миллиона рублей, передает "360.ru".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...