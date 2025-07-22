22 июля 2025

Челябинская область лидирует по числу избирательных кампаний

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Выборы пройдут 12-14 сентября 2025 года
Выборы пройдут 12-14 сентября 2025 года Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Челябинская область лидирует по числу проводимых осенью 2025 года избирательных кампаний. Об этом заявил на выездном совещании в Челябинске, посвященном подготовке к предстоящим выборам, заместитель полпреда в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

«Челябинская область в лидерах по количеству избирательных кампаний, которые пройдут в единый день голосования в Уральском федеральном округе. Из порядка 90 кампаний в округе 40 будут организованы на территории Южного Урала, включая выборы в Законодательное собрание», — отметил Борис Кириллов.

На совещании, что прошло по поручению полпреда президента в УрФО Артема Жоги, обсуждалось создание безопасных условий для избирателей во время голосования, а также информирование граждан и организацию дистанционного электронного голосования. Эти моменты названы ключевыми факторами успешного проведения выборов в регионе.

С 12 по 14 сентября южноуральцам предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата. Накануне во время жеребьевки в избиркоме региона стало известно, что в бюллетене для голосования на выборах в ЗСО первым будет логотип партии «Единая Россия», далее — Партия пенсионеров, «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

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Челябинская область лидирует по числу проводимых осенью 2025 года избирательных кампаний. Об этом заявил на выездном совещании в Челябинске, посвященном подготовке к предстоящим выборам, заместитель полпреда в Уральском федеральном округе Борис Кириллов. «Челябинская область в лидерах по количеству избирательных кампаний, которые пройдут в единый день голосования в Уральском федеральном округе. Из порядка 90 кампаний в округе 40 будут организованы на территории Южного Урала, включая выборы в Законодательное собрание», — отметил Борис Кириллов. На совещании, что прошло по поручению полпреда президента в УрФО Артема Жоги, обсуждалось создание безопасных условий для избирателей во время голосования, а также информирование граждан и организацию дистанционного электронного голосования. Эти моменты названы ключевыми факторами успешного проведения выборов в регионе. С 12 по 14 сентября южноуральцам предстоит выбрать 60 депутатов заксобрания региона и 723 муниципальных депутата. Накануне во время жеребьевки в избиркоме региона стало известно, что в бюллетене для голосования на выборах в ЗСО первым будет логотип партии «Единая Россия», далее — Партия пенсионеров, «Новые люди», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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