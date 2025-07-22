В Свердловской области на несколько дней отключат телевидение

В Свердловской области с 23 по 25 июля ожидаются кратковременные сбои в теле- и радиовещании. Информация об этом появилась на сайте цифрового эфирного телевидения.
Сегодня в поселке Баранчинский отключат каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России, РК «Воскресение», РК «Благодать». Профилактические работы будут проходить с 06:00 до 15:00.
На следующий день с 06:00 до 15:00 сбои ожидаются в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Речь идет о РТРС-1, РТРС-2, Радио России, «Маяк», «Вести ФМ», радио «ВЕРА», радио «Сибирь», РК «Воскресение», «Наше радио», «Маруся ФМ».
Затем 24 и 25 июля в поселке Бисерть перестанут работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России, «Воскресение». Проблемы с вещанием допустили с 08:00 до 15:00.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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