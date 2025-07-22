Суд Сургута оштрафовал блогера, у которого на дачном участке жил лев

Сургутский городской суд (ХМАО) оштрафовал на 2,5 тысячи рублей хозяина льва Хариса Амирхана Магомедова и постановил конфисковать животное. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«В судебное заседание Магомедов не явился. Действия Магомедова суд квалифицировал по статье 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных). Назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей, с конфискацией дикого животного – льва», – сообщает telegram-канал.
В начале июля выездная проверка Контрольного управления мэрии Сургута установила, что Магомедов содержит на участке льва. Это, согласно федеральному закону «об ответственном обращении с животными» квалифицируется как угроза безопасности жизни и здоровью людей.
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