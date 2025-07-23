Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отмену концерта оркестра под управлением дирижера Валерия Гергиева в Италии, процитировала Библию, сказав «не мечите бисер перед свиньями». Такое заявление она сделала в своей авторской программе на радио Sputnik.
«Не мечите бисер перед свиньями», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik, говоря об отмене выступления. Она подчеркнула, что подлинные культурные ценности сохраняются несмотря ни на что, и назвала возможность слушать Гергиева большой удачей для публики.
Представитель МИД РФ обратилась к организаторам отмененного концерта с вопросами о том, насколько успешно решаются внутренние проблемы в Италии и на Украине, а также напомнила о разрушительных последствиях для украинского государства и других стран, связанных с конфликтом. Захарова выразила мнение, что украинские политики, выступающие против участия Гергиева в культурных мероприятиях, теперь пытаются оказывать влияние на европейские страны, включая Италию. По ее словам, это свидетельствует о постепенном разрушении европейского пространства.
Планировалось, что Валерий Гергиев выступит 27 июля на фестивале Un»Estate da Re в Казерте с оркестром театра Верди и музыкантами Мариинского театра. Однако против его участия выступили украинские и европейские активисты, а также представители оппозиции. Власти Италии сочли, что приезд дирижера может быть воспринят как неоднозначный политический сигнал.
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