Украинцы и Запад осудили Зеленского: что не так с законом о коррупции, который вывел на митинги тысячи людей

В Киеве и Львове вечером 22 июля прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров и породило опасения относительно возможной отмены безвизового режима и введения санкций против Киева. В чем суть нового закона и почему президент Украины Владимир Зеленский против НАБУ — в материале URA.RU.
Протесты на Украине
В Киеве, Львове и других городах Украины прошли митинги против принятого Верховной Радой закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Во Львове протестующие собрались у памятника Тарасу Шевченко, а в столице — возле театра имени Франко, где число участников достигло нескольких сотен человек.
Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к акции, заявив, что новый закон угрожает антикоррупционной системе страны. Протесты также прошли в Днепре, Полтаве, Тернополе и других городах. Участники митингов скандировали лозунг «Зеля — черт» и требовали наложить вето на законопроект.
Суть нового закона
Подписанный Зеленским законопроект лишает НАБУ и САП независимости. Документ, опубликованный на сайте Верховной Рады, позволяет государственным органам вмешиваться в работу антикоррупционных структур. Оппозиция и правозащитники считают, что это решение подрывает борьбу с коррупцией и может привести к политическому контролю над расследованиями.
По версии украинских силовиков, некоторые детективы НАБУ оказались под влиянием российских спецслужб, а один из них якобы даже сливал секретные данные через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Коллегу этого подозреваемого уличили в ведении бизнеса с Россией и задержали. Российская сторона это не подтверждала.
В мире осудили решение Зеленского
Решение украинских властей вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Агентство Bloomberg (США) сообщило, что страны G7 обсуждают ситуацию с Киевом, выражая обеспокоенность давлением на антикоррупционные органы. «[Украина] не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на ее оборону», — говорится в статье.
The Wall Street Journal (Британия) предупредил, что атака на НАБУ угрожает вступлению Украины в ЕС. О возможных санкциях против Киева написал Spectator:
"Принятие этого закона (о ликвидации антикоррупционных агентств — прим. URA.RU) может поставить под угрозу процесс вступления страны в ЕC, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям Евросоюза против Украины», — написало издание. Эту информацию подтвердила и депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
The Guardian назвал протесты «первым серьезным вызовом власти Зеленского с 2022 года». Financial Times указал на риск усиления контроля исполнительной власти над антикоррупционными расследованиями. Al Jazeera (Катар) и Reuters также подчеркивают, что независимость антикоррупционных органов была ключевым условием западной помощи.
Почему СБУ преследует НАБУ
НАБУ было создано в 2015 году при поддержке США и ЕС для борьбы с коррупцией среди элит. Накануне СБУ провела обыски у детективов антикоррупционного бюро, обвинив их в государственной измене и связях с Россией.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается устранить угрозу со стороны НАБУ, которое расследовало коррупционные дела в его окружении. По его словам, НАБУ служило инструментом влияния США на украинскую политику.
В то же время директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что конфликт указывает на то, что США начинают менять свой подход к украинскому вопросу. Он отметил в разговоре с «360.ru», что противостояние происходит не внутри Украины, а связано с борьбой между различными американскими структурами и их ставленниками, стремящимися к самостоятельности.
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