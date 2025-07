Украинцы и Запад осудили Зеленского: что не так с законом о коррупции, который вывел на митинги тысячи людей

Spectator: Евросоюз может ввести санкции против Киева из-за ликвидации НАБУ

23 июля 2025 в 10:13 Размер текста - 17 +

Принятый на Украине закон может привести к введению против Киева санкций Фото: Официальный сайт президента Украины В Киеве и Львове вечером 22 июля прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров и породило опасения относительно возможной отмены безвизового режима и введения санкций против Киева. В чем суть нового закона и почему президент Украины Владимир Зеленский против НАБУ — в материале URA.RU. Протесты на Украине В Киеве, Львове и других городах Украины прошли митинги против принятого Верховной Радой закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Во Львове протестующие собрались у памятника Тарасу Шевченко, а в столице — возле театра имени Франко, где число участников достигло нескольких сотен человек. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к акции, заявив, что новый закон угрожает антикоррупционной системе страны. Протесты также прошли в Днепре, Полтаве, Тернополе и других городах. Участники митингов скандировали лозунг «Зеля — черт» и требовали наложить вето на законопроект. Суть нового закона Подписанный Зеленским законопроект лишает НАБУ и САП независимости. Документ, опубликованный на сайте Верховной Рады, позволяет государственным органам вмешиваться в работу антикоррупционных структур. Оппозиция и правозащитники считают, что это решение подрывает борьбу с коррупцией и может привести к политическому контролю над расследованиями. По версии украинских силовиков, некоторые детективы НАБУ оказались под влиянием российских спецслужб, а один из них якобы даже сливал секретные данные через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Коллегу этого подозреваемого уличили в ведении бизнеса с Россией и задержали. Российская сторона это не подтверждала. В мире осудили решение Зеленского НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Bloomberg вскрыл ахиллесову пяту Украины Решение украинских властей вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Агентство Bloomberg (США) сообщило, что страны G7 обсуждают ситуацию с Киевом, выражая обеспокоенность давлением на антикоррупционные органы. «[Украина] не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на ее оборону», — говорится в статье. The Wall Street Journal (Британия) предупредил, что атака на НАБУ угрожает вступлению Украины в ЕС. О возможных санкциях против Киева написал Spectator: "Принятие этого закона (о ликвидации антикоррупционных агентств — прим. URA.RU) может поставить под угрозу процесс вступления страны в ЕC, отменить ее безвизовый режим и даже привести к санкциям Евросоюза против Украины», — написало издание. Эту информацию подтвердила и депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе. The Guardian назвал протесты «первым серьезным вызовом власти Зеленского с 2022 года». Financial Times указал на риск усиления контроля исполнительной власти над антикоррупционными расследованиями. Al Jazeera (Катар) и Reuters также подчеркивают, что независимость антикоррупционных органов была ключевым условием западной помощи. Почему СБУ преследует НАБУ НАБУ служило инструментом влияния США на украинскую политику Фото: Официальный сайт президента Украины НАБУ было создано в 2015 году при поддержке США и ЕС для борьбы с коррупцией среди элит. Накануне СБУ провела обыски у детективов антикоррупционного бюро, обвинив их в государственной измене и связях с Россией. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается устранить угрозу со стороны НАБУ, которое расследовало коррупционные дела в его окружении. По его словам, НАБУ служило инструментом влияния США на украинскую политику. В то же время директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что конфликт указывает на то, что США начинают менять свой подход к украинскому вопросу. Он отметил в разговоре с «360.ru», что противостояние происходит не внутри Украины, а связано с борьбой между различными американскими структурами и их ставленниками, стремящимися к самостоятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве и Львове вечером 22 июля прошли массовые протесты против закона, принятого Верховной Радой. Он ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров и породило опасения относительно возможной отмены безвизового режима и введения санкций против Киева. В чем суть нового закона и почему президент Украины Владимир Зеленский против НАБУ — в материале URA.RU. Протесты на Украине В Киеве, Львове и других городах Украины прошли митинги против принятого Верховной Радой закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Во Львове протестующие собрались у памятника Тарасу Шевченко, а в столице — возле театра имени Франко, где число участников достигло нескольких сотен человек. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к акции, заявив, что новый закон угрожает антикоррупционной системе страны. Протесты также прошли в Днепре, Полтаве, Тернополе и других городах. Участники митингов скандировали лозунг «Зеля — черт» и требовали наложить вето на законопроект. Суть нового закона Подписанный Зеленским законопроект лишает НАБУ и САП независимости. Документ, опубликованный на сайте Верховной Рады, позволяет государственным органам вмешиваться в работу антикоррупционных структур. Оппозиция и правозащитники считают, что это решение подрывает борьбу с коррупцией и может привести к политическому контролю над расследованиями. По версии украинских силовиков, некоторые детективы НАБУ оказались под влиянием российских спецслужб, а один из них якобы даже сливал секретные данные через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Коллегу этого подозреваемого уличили в ведении бизнеса с Россией и задержали. Российская сторона это не подтверждала. В мире осудили решение Зеленского Решение украинских властей вызвало резкую критику со стороны западных партнеров. Агентство Bloomberg (США) сообщило, что страны G7 обсуждают ситуацию с Киевом, выражая обеспокоенность давлением на антикоррупционные органы. «[Украина] не может себе этого позволить, поскольку просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на ее оборону», — говорится в статье. The Wall Street Journal (Британия) предупредил, что атака на НАБУ угрожает вступлению Украины в ЕС. О возможных санкциях против Киева написал Spectator: The Guardian назвал протесты «первым серьезным вызовом власти Зеленского с 2022 года». Financial Times указал на риск усиления контроля исполнительной власти над антикоррупционными расследованиями. Al Jazeera (Катар) и Reuters также подчеркивают, что независимость антикоррупционных органов была ключевым условием западной помощи. Почему СБУ преследует НАБУ НАБУ было создано в 2015 году при поддержке США и ЕС для борьбы с коррупцией среди элит. Накануне СБУ провела обыски у детективов антикоррупционного бюро, обвинив их в государственной измене и связях с Россией. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается устранить угрозу со стороны НАБУ, которое расследовало коррупционные дела в его окружении. По его словам, НАБУ служило инструментом влияния США на украинскую политику. В то же время директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что конфликт указывает на то, что США начинают менять свой подход к украинскому вопросу. Он отметил в разговоре с «360.ru», что противостояние происходит не внутри Украины, а связано с борьбой между различными американскими структурами и их ставленниками, стремящимися к самостоятельности.