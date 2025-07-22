В Перми началось строительство нового участка улицы Строителей от улицы Малкова до шоссе Космонавтов. Этап включает в себя строительство новой дороги и реконструкцию путепровода, под которым застревали грузовые автомобили. Работы завершатся в 2028 году, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
«Увеличим высоту моста больше чем в два раза — с 2,2 до 5,5 метров, а ширину — с четырех до шести полос. После реконструкции путепровод станет доступен для проезда под ним не только легкового транспорта, но и габаритного», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Также разрабатывается проект реконструкции участков улиц Плеханова и Кронштадтской с устройством бокового проезда под новым путепроводом. Эти работы планируется завершить в 2025 году.
Сейчас подрядчики переносят инженерные коммуникации и ведут устройство основания новой дороги. В проект также входит устройство тротуаров и велодорожек, освещения, водоотводной системы с проезжей части, ливневой канализации. На участке появятся семь остановок общественного транспорта, шесть из них предназначены для перспективных автобусных маршрутов. Остановку «Манеж Спартак» обновят, а на другой стороне шоссе Космонавтов в сторону Центрального рынка построят новую.
Вблизи жилых районов и школы №120 вдоль дороги установят шумозащитные экраны. Проект также предусматривает развязку на пересечении шоссе Космонавтов с отворотом на «Морион» и съезды к улицам Малкова, Вавилова и Рабочей.
Строительство улицы Строителей стартовало в 2019 году. Новая магистраль протянется на 7,2 километра. Дорога позволит разгрузить Коммунальный мост и центральные улицы города, а также повысить удобство передвижения через Красавинский мост.
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