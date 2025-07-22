Мэр Перми приказал проводить общегородские субботники каждую неделю

Глава Перми Эдуард Соснин распорядился проводить в городе субботники каждую неделю. К уборке улиц чиновники должны привлекать жителей, следует из документа на сайте мэрии.
«Проводить еженедельные общегородские субботники до 30 сентября 2025 г. не позднее четверга каждой недели (далее – субботники). Руководителям территориальных органов администрации города Перми еженедельно проводить агитационную работу по привлечению населения, органов территориального общественного самоуправления к участию в субботниках», — говорится в постановлении главы Перми.
К уборке города власти также хотят привлечь муниципальные учреждения, частные торговые и промышленные предприятия, компании, управляющие многоквартирными домами. О проведенных субботниках чиновники должны будут отчитываться в департамент дорог и благоустройства, а также в департамент ЖКХ администрации города. Делается это «в целях повышения эффективности работ по приведению территории Перми в нормативное состояние».
Обычно в Перми общегородские субботники проходят весной – в конце апреля. На уборку улиц и посадку деревьев выходят простые жители, а также политики, бизнесмены и другие известные люди. Корреспонденту URA.RU в мэрии пояснили, что субботники проводятся по проекту «Пермь в порядке», который стартовал в 2024 году. «Это акции по сбору мусора, которые организовывают администрации районов, присоединиться к ним могут все желающие, акции не носят обязательного характера», — подчеркнули в пресс-службе.
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