Губернатор Текслер устроил разнос из-за срыва сроков сдачи дома для сирот в Чебаркуле

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Чебаркуль раскритиковал местных властей и подрядчиков за срыв сроков сдачи социального дома для детей-сирот. Объект, который должны были построить год назад, до сих пор не введен в эксплуатацию, передает корреспондент URA.RU.
«Этот социально значимый объект должны были сдать уже давно. Вместо того, чтобы решить проблему, начинаются бюрократические проволочки. Почему вы сами не можете решить вопрос? Это же строится для детей-сирот, социальных работников. Хватит заниматься крючкотворством, нужно просто сесть и решить проблему», — заявил Текслер, обращаясь к главе Чебаркульского округа Владимиру Пупыреву.
Как пояснил министр строительства региона Юлий Элбакидзе, задержка возникла из-за отказа частной компании подключать отопление. После вмешательства ФАС вопрос удалось урегулировать, и дом планируют сдать 20 августа, если газовики устранят замечания. Губернатор потребовал оперативнее решать подобные проблемы.
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