Подозреваемого в превышении полномочий мэра Кочево Юркина отправили под арест

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Суд избрал меру пресечения для Александра Юркина
Суд избрал меру пресечения для Александра Юркина Фото:
новость из сюжета
Обыски в мэрии Кочевского округа

Дзержинский районный суд отправил под домашний арест главу Кочевского округа Александра Юркина. Решение было принято на заседании 23 июля.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 15 суток. Под арестом Юркин пробудет до 7 сентября», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Сам глава округа просил назначить ему подписку о невыезде из-за состояния здоровья. Для лечения Юркин регулярно вынужден ездить в Москву. По мнению следствия, в один из таких выездов глава округа мог воспользоваться случаем и сбежать.

Юркина задержали утром 22 июля. Вечером его доставили в Пермь. Он обвиняется в «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности». Дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что он распорядился купить 46 помещений для детей-сирот, при этом квартиры были в ненадлежащем состоянии. Юркин знал об этом. Плохое состояние жилья выявили при проверке в 2022 году.

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Дзержинский районный суд отправил под домашний арест главу Кочевского округа Александра Юркина. Решение было принято на заседании 23 июля. «Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 15 суток. Под арестом Юркин пробудет до 7 сентября», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Сам глава округа просил назначить ему подписку о невыезде из-за состояния здоровья. Для лечения Юркин регулярно вынужден ездить в Москву. По мнению следствия, в один из таких выездов глава округа мог воспользоваться случаем и сбежать. Юркина задержали утром 22 июля. Вечером его доставили в Пермь. Он обвиняется в «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности». Дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что он распорядился купить 46 помещений для детей-сирот, при этом квартиры были в ненадлежащем состоянии. Юркин знал об этом. Плохое состояние жилья выявили при проверке в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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