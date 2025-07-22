Мэра пермской глубинки задержали после обысков: проведен допрос

Силовики задержали мэра Кочевского округа Юркина
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанному вменяют превышение полномочий
Задержанному вменяют превышение полномочий Фото:
новость из сюжета
Обыски в мэрии Кочевского округа

В Прикамье задержали главу Кочевского округа Александра Юркина. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлите региона.

«Юркина задержали. Причина: превышение полномочий. Его доставили в Пермь, допросили в присутствии адвоката», — сообщил собеседник информационного агентства.

URA.RU писало ранее, что у краевых властей возникли вопросы к работе окружного мэра. Претензии касались программы переселения граждан из аварийного жилья. Уже на следующее утро в администрации прошли обыски

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В Прикамье задержали главу Кочевского округа Александра Юркина. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлите региона. «Юркина задержали. Причина: превышение полномочий. Его доставили в Пермь, допросили в присутствии адвоката», — сообщил собеседник информационного агентства. URA.RU писало ранее, что у краевых властей возникли вопросы к работе окружного мэра. Претензии касались программы переселения граждан из аварийного жилья. Уже на следующее утро в администрации прошли обыски. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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