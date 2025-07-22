Мэра пермской глубинки задержали после обысков: проведен допрос

Задержанному вменяют превышение полномочий
новость из сюжетаОбыски в мэрии Кочевского округа
В Прикамье задержали главу Кочевского округа Александра Юркина. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлите региона.
«Юркина задержали. Причина: превышение полномочий. Его доставили в Пермь, допросили в присутствии адвоката», — сообщил собеседник информационного агентства.
URA.RU писало ранее, что у краевых властей возникли вопросы к работе окружного мэра. Претензии касались программы переселения граждан из аварийного жилья. Уже на следующее утро в администрации прошли обыски.
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