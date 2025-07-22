МЧС объявило экстренное предупреждение из-за стихии в Свердловской области

В Свердловской области 24 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Не используйте электроприборы во время грозы, закройте в помещении все окна и двери, уберите с открытых площадок предметы, которые могут быть унесены ветром», — сказали в ведомстве. Если непогода застала вас на улице, избегайте открытой местности и высоких объектов.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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