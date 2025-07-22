22 июля 2025

Центр Екатеринбурга закроют из-за бегунов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон состоится 10 августа
Марафон состоится 10 августа Фото:

В Екатеринбурге с 9 по 10 августа перекроют ряд центральных улиц вплоть до Пермского тракта ради проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Для проведения спортивного события [пройдет 10 августа] движение по ряду центральных улиц уральской столицы будет закрыто», — пояснили там. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта, однако пока новые схемы движения не уточняются.

Ограничения будут вводить в течение двух дней в разное время. С картой перекрытий можно ознакомиться ниже:

Фото:

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В Екатеринбурге с 9 по 10 августа перекроют ряд центральных улиц вплоть до Пермского тракта ради проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Для проведения спортивного события [пройдет 10 августа] движение по ряду центральных улиц уральской столицы будет закрыто», — пояснили там. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта, однако пока новые схемы движения не уточняются. Ограничения будут вводить в течение двух дней в разное время. С картой перекрытий можно ознакомиться ниже:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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