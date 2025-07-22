В Екатеринбурге с 9 по 10 августа перекроют ряд центральных улиц вплоть до Пермского тракта ради проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Для проведения спортивного события [пройдет 10 августа] движение по ряду центральных улиц уральской столицы будет закрыто», — пояснили там. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта, однако пока новые схемы движения не уточняются.
Ограничения будут вводить в течение двух дней в разное время. С картой перекрытий можно ознакомиться ниже:
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