Карточка иноагента-рэпера Face* исчезла из базы розыска МВД

Профиль иноагента-рэпера Face (Иван Дремин, признан иностранным агентом) был удален из базы разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В среду при проверке Дремина по базе МВД его карточка не высветилась. По вашему запросу нет информации», — приводит слова ведомства РИА Новости.
В апреле 2022 года Минюст РФ включил рэпера в реестр иноагентов. В конце 2024 года судебные приставы объявили его в розыск в связи с неуплатой штрафов на сумму 125 тысяч рублей.
*Face (Иван Дремин) признан Минюстом иностранным агентом в РФ
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