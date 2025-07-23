На очистку городского пруда на реке Ай в Златоусте потратят 111 миллионов рублей

В Златоусте Челябинской области в рамках федерального проекта «Вода в России» реализуется очистка городского хода на реке Ай. Доставать ил со дна реки начали в 2025 году. На работы в течение двух лет планируется потратить 111 миллионов рублей. Об этом на круглом столе о местных водоемах сообщила начальник отдела предупреждения вредного воздействия вод Министерства экологии Челябинской области Ольга Середа.
«Работы в 2025 году уже начались. Реализуется такое мероприятие, как очистка ложа городского пруда. Очистить его планируется в 2026 году. За это время со дна водоема будет извлечено почти 370 тысяч кубометров донных отложений», — отметила Середа.
Также в Челябинске реализуется масштабный долгосрочный проект реабилитации реки Миасс — продолжается извлечение ила со дна артерии. Проект рассчитан до 2028 года. К этому времени потребуется изъять более 7 000 000 кубометров ила с помощью насосов.
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