Лежачего и в живот: в Екатеринбурге отец с сыном жестоко избили 14-летнего школьника. Видео

В Екатеринбурге отец с сыном жестоко избили 14-летнего школьника
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Мужчины набросились на подростка якобы из-за испорченного имущества (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге отец со взрослым сыном жестоко избили 14-летнего подростка. Причиной стало то, что школьник якобы сломал в их подъезде дверь и испортил стены. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео.

«Этот парень сидел с компанией в подъезде, и кто-то сломал там дверь и испортил стены. Это был не он, другой, но подумали на него. И когда этот парень уже вышел из подъезда и просто стоял, выскочили отец с сыном и набросились на него. Его обвинили в хулиганстве, хотя это сделал не он», — объяснил собеседник агентства.

Как видно на кадрах, мужчины пинали подростка ногами, в том числе и когда он упал. Также его били кулаком в живот с такой силой, что парень не мог разогнуться. Потом, вероятно, его проволокли на «место преступления».

По словам собеседника, события происходили еще 15 июля. Школьник получил травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга. С родителями он снял побои и написал заявление в полицию.

Обновлено в 18.32: добавлен комментарий полиции

«Заявление от законных представителей по данному факту поступило в отдел полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных территориального ОВД в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются личности всех участников конфликтной ситуации», — подтвердили информацию в пресс-группе городского УМВД.

Там добавили, что подросток направлен на прохождение медэкспертизы. После установления степени тяжести вреда здоровью, в органах примут обоснованное процессуальное решение.

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В Екатеринбурге отец со взрослым сыном жестоко избили 14-летнего подростка. Причиной стало то, что школьник якобы сломал в их подъезде дверь и испортил стены. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео. «Этот парень сидел с компанией в подъезде, и кто-то сломал там дверь и испортил стены. Это был не он, другой, но подумали на него. И когда этот парень уже вышел из подъезда и просто стоял, выскочили отец с сыном и набросились на него. Его обвинили в хулиганстве, хотя это сделал не он», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, мужчины пинали подростка ногами, в том числе и когда он упал. Также его били кулаком в живот с такой силой, что парень не мог разогнуться. Потом, вероятно, его проволокли на «место преступления». По словам собеседника, события происходили еще 15 июля. Школьник получил травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга. С родителями он снял побои и написал заявление в полицию. Обновлено в 18.32: добавлен комментарий полиции «Заявление от законных представителей по данному факту поступило в отдел полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных территориального ОВД в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются личности всех участников конфликтной ситуации», — подтвердили информацию в пресс-группе городского УМВД. Там добавили, что подросток направлен на прохождение медэкспертизы. После установления степени тяжести вреда здоровью, в органах примут обоснованное процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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