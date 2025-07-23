Лежачего и в живот: в Екатеринбурге отец с сыном жестоко избили 14-летнего школьника. Видео

В Екатеринбурге отец с сыном жестоко избили 14-летнего школьника

23 июля 2025 в 17:12 Размер текста - 17 +

Мужчины набросились на подростка якобы из-за испорченного имущества (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге отец со взрослым сыном жестоко избили 14-летнего подростка. Причиной стало то, что школьник якобы сломал в их подъезде дверь и испортил стены. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео. «Этот парень сидел с компанией в подъезде, и кто-то сломал там дверь и испортил стены. Это был не он, другой, но подумали на него. И когда этот парень уже вышел из подъезда и просто стоял, выскочили отец с сыном и набросились на него. Его обвинили в хулиганстве, хотя это сделал не он», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, мужчины пинали подростка ногами, в том числе и когда он упал. Также его били кулаком в живот с такой силой, что парень не мог разогнуться. Потом, вероятно, его проволокли на «место преступления». По словам собеседника, события происходили еще 15 июля. Школьник получил травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга. С родителями он снял побои и написал заявление в полицию. Обновлено в 18.32: добавлен комментарий полиции «Заявление от законных представителей по данному факту поступило в отдел полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных территориального ОВД в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются личности всех участников конфликтной ситуации», — подтвердили информацию в пресс-группе городского УМВД. Там добавили, что подросток направлен на прохождение медэкспертизы. После установления степени тяжести вреда здоровью, в органах примут обоснованное процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отец со взрослым сыном жестоко избили 14-летнего подростка. Причиной стало то, что школьник якобы сломал в их подъезде дверь и испортил стены. Об этом сообщил читатель URA.RU и поделился видео. «Этот парень сидел с компанией в подъезде, и кто-то сломал там дверь и испортил стены. Это был не он, другой, но подумали на него. И когда этот парень уже вышел из подъезда и просто стоял, выскочили отец с сыном и набросились на него. Его обвинили в хулиганстве, хотя это сделал не он», — объяснил собеседник агентства. Как видно на кадрах, мужчины пинали подростка ногами, в том числе и когда он упал. Также его били кулаком в живот с такой силой, что парень не мог разогнуться. Потом, вероятно, его проволокли на «место преступления». По словам собеседника, события происходили еще 15 июля. Школьник получил травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга. С родителями он снял побои и написал заявление в полицию. Обновлено в 18.32: добавлен комментарий полиции «Заявление от законных представителей по данному факту поступило в отдел полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу. Сотрудниками службы участковых уполномоченных территориального ОВД в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются личности всех участников конфликтной ситуации», — подтвердили информацию в пресс-группе городского УМВД. Там добавили, что подросток направлен на прохождение медэкспертизы. После установления степени тяжести вреда здоровью, в органах примут обоснованное процессуальное решение.