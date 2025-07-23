Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский 23 июля прилетел в Стамбул на третий раунд диалога, выбрав для появления на публике серую футболку бренда Putin Team. Об этом сообщают журналисты с места событий.
«Мединский прилетел в Стамбул на третий раунд переговоров в серой футболке бренда Putin Team», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего корреспондента.
Российский бренд Putin Team Russia был представлен широкой публике в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020 году основатель бренда Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам легкой промышленности выступил с инициативой создать для президента России комплект спортивной одежды этой коллекции, и глава государства поддержал это предложение.
Ранее российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в очередном раунде переговоров, посвященных урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Украинскую сторону на переговорах 23 июля будет представлять делегация, которая, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, вновь выдвинет требование о незамедлительном и полном прекращении огня.
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