Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

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Ожидается, что делегации соберутся около 19:00 по московскому времени
Ожидается, что делегации соберутся около 19:00 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для участия в очередном раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

«Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию», — передает корреспондент РИА Новости. Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной запланирован на 23 июля во дворце Чираган в центре Стамбула. Ожидается, что делегации соберутся около 19:00 по московскому времени. Место проведения встречи находится под усиленной охраной, а на площадке уже работают более 50 представителей различных СМИ.

В мае и июне 2025 года, в Стамбуле уже прошли два раунда прямых переговоров между российской и украинской сторонами. По итогам этих встреч был проведен обмен пленными, а также передача тел погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по вопросам урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на быстрые прорывы в ходе нового раунда переговоров. По его словам, позиции сторон остаются диаметрально противоположными, и предстоящий диалог будет сложным.

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Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для участия в очередном раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. «Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию», — передает корреспондент РИА Новости. Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной запланирован на 23 июля во дворце Чираган в центре Стамбула. Ожидается, что делегации соберутся около 19:00 по московскому времени. Место проведения встречи находится под усиленной охраной, а на площадке уже работают более 50 представителей различных СМИ. В мае и июне 2025 года, в Стамбуле уже прошли два раунда прямых переговоров между российской и украинской сторонами. По итогам этих встреч был проведен обмен пленными, а также передача тел погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по вопросам урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на быстрые прорывы в ходе нового раунда переговоров. По его словам, позиции сторон остаются диаметрально противоположными, и предстоящий диалог будет сложным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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