Зеленский назвал главную для Украины тему переговоров в Стамбуле

Делегация Украины на переговорах в Стамбуле 23 июля вновь намерена требовать немедленного и полного прекращения огня, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, особое внимание украинская сторона уделит прекращению атак по энергетической инфраструктуре.
«Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня», — подчеркнул Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина».
В марте президент России Владимир Путин выразил одобрение инициативе главы США Дональда Трампа, направленной на приостановку атак по энергетическим объектам на территории Украины сроком на 30 дней. Глава российского государства также подчеркнул, что для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта необходимо полностью прекратить оказание военной поддержки Украине, в том числе передачу разведывательной информации.
Вскоре Путин отметил, что российская сторона выполнила все взятые на себя обязательства и достигла ключевой цели в рамках договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на протяжении 30 дней. При этом, по словам президента РФ, украинская сторона неоднократно нарушала данные соглашения: украинские военные совершили более 100 атак на энергетические объекты, несмотря на действующий мораторий.
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