В Челябинской области аренда загородного дома с прогулкой на сапах обойдется в 10 500 рублей

В Челябинской области снять загородный дом и при этом покататься на сапбордах можно за 10 500 рублей. Также можно арендовать квартиру и два сапа за 4 600 рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
“Провести выходные в регионе с прогулкой на сапах обойдется при проживании в квартире в 4 600 рублей в сутки, а в загородном доме — в 10 500 рублей в сутки. В целом по России дешевле всего на это время арендовать квартиру и два сапа в Оренбургской области (4100 рублей), Пермском крае (4200 рублей), Башкортостане (4500 рублей) и Челябинской области (4600 рублей),” — сообщили в пресс-службе.
Аренда недвижимости с прогулкой на сапбордах в регионе пользуется спросом. Челябинская область вошла в топ-20 по России по популярности сапсерфинга. Самая дорогая посуточная аренда дома и двух сапов по России — в Москве и Московской области. Активно отдохнуть, катаясь на сапах, там можно за 16 300 рублей.
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