Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов арестован по решению Замоскворецкого суда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Днем ранее, 22 июля, Трифонова увезли на 10-часовой допрос и не допускали к нему адвоката, а в редакции интернет-издания прошли обыски.
Трифонов отправлен в СИЗО до 20 сентября 2025 года. На его аресте наставило следствие, поскольку он мог уничтожить улики и скрыться от следствия. Сам журналист вину не признал и заверил суд, что не собирается скрываться. Материалы ареста в отношении Трифонова рассматривал председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов.
Пишущих журналистов пустили внутрь, тех, кто был с камерами — нет. Трифонов поблагодарил всех коллег, которые пришли поддержать его. Одним из свидетелей выступает создатель интернет-изданий Life.ru и Mash и холдинга News Media Арам Габрелянов, который ранее работал с Трифоновым.
В защиту главреда telegram-канала также направили ходатайства: фонд «Время и детство», Сапа медиа, бывший главред издания «Супер.ру», благотворительный фонд «Мир детей». Судья не стал заслушивать весь список.
В суде выступят три свидетеля. Защита предоставила характеристики и личные письма от руководителей нескольких СМИ, благотворительных фондов и общественных организаций.На иждивении у Глеба мама, она инвалид второй группы. Защита настаивает на мере, не связанной с арестом.
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