Мама главреда Baza Трифонова просит не отнимать у нее сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глеб Трифонов ждет избрания меры пресечения
Глеб Трифонов ждет избрания меры пресечения Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Мама главреда канала Baza Глеба Трифонова Юлия выступила в защиту сына. Она назвала его законопослушным гражданином и попросила не отнимать у нее Глеба. Обращение Юлии Трифоновой опубликовал telegram-канал Baza.

«Глеб... работал с 14 лет, отучился на юридическом и ушел в журналистику... Везде его характеризовали как честного человека», — говорит Юлия Трифонова.

Женщина находится на иждивении сына. Полтора года назад она потеряла супруга. «Глеб — законопослушный гражданин... У него большая ответственность, он точно не скроется. Прошу не отнимать сына», — говорит Юлия.

В то же время Baza отмечает, что право Глеба Трифонова на защиту было нарушено. По свидетельству самого журналиста и его адвоката, допрос проводился ночью, в нарушение закона.

В настоящее время Глеб Трифонов и еще одна сотрудница Baza, продюсер Татьяна Лукьянова, ожидают избрания меры пресечения. Следствие настаивает на отправке Трифонова в СИЗО. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков попросил генпрокурора России Игоря Краснова взять дело под личный контроль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мама главреда канала Baza Глеба Трифонова Юлия выступила в защиту сына. Она назвала его законопослушным гражданином и попросила не отнимать у нее Глеба. Обращение Юлии Трифоновой опубликовал telegram-канал Baza. «Глеб... работал с 14 лет, отучился на юридическом и ушел в журналистику... Везде его характеризовали как честного человека», — говорит Юлия Трифонова. Женщина находится на иждивении сына. Полтора года назад она потеряла супруга. «Глеб — законопослушный гражданин... У него большая ответственность, он точно не скроется. Прошу не отнимать сына», — говорит Юлия. В то же время Baza отмечает, что право Глеба Трифонова на защиту было нарушено. По свидетельству самого журналиста и его адвоката, допрос проводился ночью, в нарушение закона. В настоящее время Глеб Трифонов и еще одна сотрудница Baza, продюсер Татьяна Лукьянова, ожидают избрания меры пресечения. Следствие настаивает на отправке Трифонова в СИЗО. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков попросил генпрокурора России Игоря Краснова взять дело под личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...