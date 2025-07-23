Мама главреда Baza Трифонова просит не отнимать у нее сына

Мама главреда канала Baza Глеба Трифонова Юлия выступила в защиту сына. Она назвала его законопослушным гражданином и попросила не отнимать у нее Глеба. Обращение Юлии Трифоновой опубликовал telegram-канал Baza.
«Глеб... работал с 14 лет, отучился на юридическом и ушел в журналистику... Везде его характеризовали как честного человека», — говорит Юлия Трифонова.
Женщина находится на иждивении сына. Полтора года назад она потеряла супруга. «Глеб — законопослушный гражданин... У него большая ответственность, он точно не скроется. Прошу не отнимать сына», — говорит Юлия.
В то же время Baza отмечает, что право Глеба Трифонова на защиту было нарушено. По свидетельству самого журналиста и его адвоката, допрос проводился ночью, в нарушение закона.
В настоящее время Глеб Трифонов и еще одна сотрудница Baza, продюсер Татьяна Лукьянова, ожидают избрания меры пресечения. Следствие настаивает на отправке Трифонова в СИЗО. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков попросил генпрокурора России Игоря Краснова взять дело под личный контроль.
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