Главред Baza не признал вину и не собирается скрываться от следствия

Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов не признал вину и заверил суд, что не собирается скрываться от следствия. Его слова передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют, но я гарантирую и обязуюсь, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, то есть при первой же необходимости. Кроме того, я бы хотел сказать, что не планирую скрываться и гарантирую, что не буду скрываться», — сказал Глеб Трифонов.
В редакции telegram-канала Baza прошли оыбски 22 июля. Тогда же Трифонов был увезен на допрос. Он сам и его адвокат, Алексей Михальчик, в каждом протоколе отмечали, что следователь вел допрос в ночное время, что является нарушением закона.
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