Главред Baza не признал вину и не собирается скрываться от следствия

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Судья заслушал Трифонова в суде
Судья заслушал Трифонова в суде Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов не признал вину и заверил суд, что не собирается скрываться от следствия. Его слова передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют, но я гарантирую и обязуюсь, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, то есть при первой же необходимости. Кроме того, я бы хотел сказать, что не планирую скрываться и гарантирую, что не буду скрываться», — сказал Глеб Трифонов.

В редакции telegram-канала Baza прошли оыбски 22 июля. Тогда же Трифонов был увезен на допрос. Он сам и его адвокат, Алексей Михальчик, в каждом протоколе отмечали, что следователь вел допрос в ночное время, что является нарушением закона. 

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Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов не признал вину и заверил суд, что не собирается скрываться от следствия. Его слова передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют, но я гарантирую и обязуюсь, что буду являться по первому требованию следователей, по первому требованию суда, то есть при первой же необходимости. Кроме того, я бы хотел сказать, что не планирую скрываться и гарантирую, что не буду скрываться», — сказал Глеб Трифонов. В редакции telegram-канала Baza прошли оыбски 22 июля. Тогда же Трифонов был увезен на допрос. Он сам и его адвокат, Алексей Михальчик, в каждом протоколе отмечали, что следователь вел допрос в ночное время, что является нарушением закона. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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