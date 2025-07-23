В шести городах Украины прошли митинги против закона Зеленского о НАБУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У европейских партнеров возникло много вопросов к Зеленскому в связи с новыми законами
У европейских партнеров возникло много вопросов к Зеленскому в связи с новыми законами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаеве и Харькове и еще четырех городах Украины прошли митинги против закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«Мы считаем, что это неправильно, ведь это разрушает реформы, которые проводили в нашей стране годами. Это плохо будет влиять на наше будущее», — передает слова участников акции в Николаеве украинское издание.

Харьковские протестующие скандируют «Народ не лох», «Руки прочь от НАБУ». Ранее сообщалось о начале аналогичных акций протеста еще в четырех городах: Кривом Роге, Тернополе, Чернигове и Черновцах. По информации издания «Зеркало недели», протесты также готовятся в Киеве, Днепре (Днепропетровске) и Львове.

Ранее депутат Европарламента Гаральд Вилимски заявил, что законы Зеленского ставят крест на вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что украинская сторона упраздняет независимость антикоррупционных структур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Николаеве и Харькове и еще четырех городах Украины прошли митинги против закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который лишает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости». «Мы считаем, что это неправильно, ведь это разрушает реформы, которые проводили в нашей стране годами. Это плохо будет влиять на наше будущее», — передает слова участников акции в Николаеве украинское издание. Харьковские протестующие скандируют «Народ не лох», «Руки прочь от НАБУ». Ранее сообщалось о начале аналогичных акций протеста еще в четырех городах: Кривом Роге, Тернополе, Чернигове и Черновцах. По информации издания «Зеркало недели», протесты также готовятся в Киеве, Днепре (Днепропетровске) и Львове. Ранее депутат Европарламента Гаральд Вилимски заявил, что законы Зеленского ставят крест на вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что украинская сторона упраздняет независимость антикоррупционных структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...