Белгородскую область атаковали дроны ВСУ: три женщины ранены

Гладков: три женщины оказались ранены после атаки на Белгородскую область
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От взрыва дрона пострадали три женщины (архивное фото)
От взрыва дрона пострадали три женщины (архивное фото) Фото:

Три женщины пострадали в Грайвороне (Белгородская область) после удара FPV-дрона по коммерческому объекту 23 июля. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины. Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У всех врачи диагностировали баротравмы», — написал глава региона в своем telegram-канале.

В результате происшествия были повреждены крыша и фасад здания. Кроме того, у двух легковых автомобилей оказались разбиты стекла и повреждены кузова. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа из-за БПЛА пострадал частный дом.

Атаки беспилотников на Белгородскую область происходят регулярно: ранее в июле в результате ударов дронов по жилым и коммерческим объектам уже пострадали мирные жители в селах Щетиновка и Тогобиевка, а также в самом Белгороде. Тогда фиксировались ранения различной степени тяжести и повреждения зданий и автомобилей.

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Три женщины пострадали в Грайвороне (Белгородская область) после удара FPV-дрона по коммерческому объекту 23 июля. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. «В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины. Они самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У всех врачи диагностировали баротравмы», — написал глава региона в своем telegram-канале. В результате происшествия были повреждены крыша и фасад здания. Кроме того, у двух легковых автомобилей оказались разбиты стекла и повреждены кузова. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа из-за БПЛА пострадал частный дом. Атаки беспилотников на Белгородскую область происходят регулярно: ранее в июле в результате ударов дронов по жилым и коммерческим объектам уже пострадали мирные жители в селах Щетиновка и Тогобиевка, а также в самом Белгороде. Тогда фиксировались ранения различной степени тяжести и повреждения зданий и автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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