Два человека ранены дронами ВСУ в Белгородской области

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В результате атаки дрона мирный житель села Щетиновка был госпитализирован с открытым переломом голени
В результате атаки дрона мирный житель села Щетиновка был госпитализирован с открытым переломом голени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. По словам главы региона, этот инцидент произошел в районе села Щетиновка Белгородского района. Там дрон атаковал автомобиль ГАЗель, в результате чего ранения получил водитель. Он отметил, что транспортное средство также получило повреждения.

Второй случай зафиксирован в селе Тогобиевка Валуйского округа. Здесь беспилотник нанес удар по частному дому, в результате чего была ранена женщина. Глава поселения самостоятельно вывез пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги и передал ее бригаде скорой помощи. На данный момент женщину доставляют в Валуйскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. В результате взрыва повреждена кровля дома.

Ранее, 12 июля,  в Белгороде в результате удара по жилому дому была ранена женщина. Взрывная волна также повредила фасад здания и выбила окна. Он была доставлена с осколочным ранением спины в городскую больницу №2.

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Два мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. По словам главы региона, этот инцидент произошел в районе села Щетиновка Белгородского района. Там дрон атаковал автомобиль ГАЗель, в результате чего ранения получил водитель. Он отметил, что транспортное средство также получило повреждения. Второй случай зафиксирован в селе Тогобиевка Валуйского округа. Здесь беспилотник нанес удар по частному дому, в результате чего была ранена женщина. Глава поселения самостоятельно вывез пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги и передал ее бригаде скорой помощи. На данный момент женщину доставляют в Валуйскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. В результате взрыва повреждена кровля дома. Ранее, 12 июля,  в Белгороде в результате удара по жилому дому была ранена женщина. Взрывная волна также повредила фасад здания и выбила окна. Он была доставлена с осколочным ранением спины в городскую больницу №2.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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