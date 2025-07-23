ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, ранен ребенок

Губернатор Брянской области: украинские дроны атаковали гражданский автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок пострадал после атаки дрона ВСУ
Ребенок пострадал после атаки дрона ВСУ Фото:

Трое мирных жителей, включая семилетнего ребенка, получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в селе Лемешовка Севского района Брянской области 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, украинские военные целенаправленно атаковали движущийся автомобиль с помощью дронов-камикадзе. «В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены трое мирных жителей, в том числе один семилетний ребенок», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале.

Пострадавшие — мужчина, женщина и ребенок — были оперативно доставлены в больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь. По данным губернатора, угрозы жизни пострадавших нет, их состояние оценивается как стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Власти региона выразили поддержку пострадавшим и их семьям.

Атаки беспилотников на приграничные регионы России участились в последние недели. Ранее, 12 июля, в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в селе Мелихово Белгородской области также пострадали два мирных жителя. Российские власти регулярно сообщают о попытках атак с применением беспилотников и принимают меры по усилению безопасности в приграничных районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое мирных жителей, включая семилетнего ребенка, получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в селе Лемешовка Севского района Брянской области 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы региона, украинские военные целенаправленно атаковали движущийся автомобиль с помощью дронов-камикадзе. «В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены трое мирных жителей, в том числе один семилетний ребенок», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале. Пострадавшие — мужчина, женщина и ребенок — были оперативно доставлены в больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь. По данным губернатора, угрозы жизни пострадавших нет, их состояние оценивается как стабильное. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Власти региона выразили поддержку пострадавшим и их семьям. Атаки беспилотников на приграничные регионы России участились в последние недели. Ранее, 12 июля, в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в селе Мелихово Белгородской области также пострадали два мирных жителя. Российские власти регулярно сообщают о попытках атак с применением беспилотников и принимают меры по усилению безопасности в приграничных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...