Лидера секты «Фалунь Дафа»* Миненкову отправили в колонию

Лидер ассоциации запрещенной в России организации «Фалунь Дафа» (признана экстремистской и запрещена в РФ) Наталья Миненкова 23 июля получила четыре года колонии общего режима за организацию деятельности секты. Об этом сообщает пресс-служба Тушинского суда Москвы.
«Суд приговорил Миненкову к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета в течение семи лет», — сообщили в официальном telegram-канале суда. В ходе прений прокурор настаивал на сроке в четыре с половиной года, однако суд назначил подсудимой более мягкое наказание.
Суд признал Миненкову виновной по статье об организации деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о ликвидации либо запрете деятельности на территории Российской Федерации. По данным следствия, она координировала работу структуры и привлекала новых участников несмотря на запрет.
* «Фалунь Дафа» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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