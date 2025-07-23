Лидера секты «Фалунь Дафа»* Миненкову отправили в колонию

Лидер «Фалунь Дафа»* Миненкова приговорена к четырем годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор огласил Тушинский суд Москвы
Приговор огласил Тушинский суд Москвы Фото:

Лидер ассоциации запрещенной в России организации «Фалунь Дафа» (признана экстремистской и запрещена в РФ) Наталья Миненкова 23 июля получила четыре года колонии общего режима за организацию деятельности секты. Об этом сообщает пресс-служба Тушинского суда Москвы.

«Суд приговорил Миненкову к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета в течение семи лет», — сообщили в официальном telegram-канале суда. В ходе прений прокурор настаивал на сроке в четыре с половиной года, однако суд назначил подсудимой более мягкое наказание.

Суд признал Миненкову виновной по статье об организации деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о ликвидации либо запрете деятельности на территории Российской Федерации. По данным следствия, она координировала работу структуры и привлекала новых участников несмотря на запрет.

* «Фалунь Дафа» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер ассоциации запрещенной в России организации «Фалунь Дафа» (признана экстремистской и запрещена в РФ) Наталья Миненкова 23 июля получила четыре года колонии общего режима за организацию деятельности секты. Об этом сообщает пресс-служба Тушинского суда Москвы. «Суд приговорил Миненкову к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета в течение семи лет», — сообщили в официальном telegram-канале суда. В ходе прений прокурор настаивал на сроке в четыре с половиной года, однако суд назначил подсудимой более мягкое наказание. Суд признал Миненкову виновной по статье об организации деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о ликвидации либо запрете деятельности на территории Российской Федерации. По данным следствия, она координировала работу структуры и привлекала новых участников несмотря на запрет. * «Фалунь Дафа» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...