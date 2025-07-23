23 июля 2025

Россия и Украина провели новый обмен пленными. Видео

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Сейчас бойцы находятся в Беларуссии
Сейчас бойцы находятся в Беларуссии Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Группа российских военнослужащих, удерживаемых на территории Украины, вернулась на родину в рамках обмена военнопленными, состоявшегося 23 июля 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, предоставленному нашему агентству.

На данный момент бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем все освобожденные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. После этого солдаты смогут отправиться домой к своим семьям.

Ранее, 14 июня 2025 года, Министерство обороны РФ уже сообщало о возвращении группы российских военнослужащих из украинского плена в рамках договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле. Эти договоренности предусматривают регулярные обмены военнопленными и передачу тел погибших, что стало результатом переговоров, прошедших в начале июня 2025 года.

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Группа российских военнослужащих, удерживаемых на территории Украины, вернулась на родину в рамках обмена военнопленными, состоявшегося 23 июля 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, предоставленному нашему агентству. На данный момент бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем все освобожденные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. После этого солдаты смогут отправиться домой к своим семьям. Ранее, 14 июня 2025 года, Министерство обороны РФ уже сообщало о возвращении группы российских военнослужащих из украинского плена в рамках договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле. Эти договоренности предусматривают регулярные обмены военнопленными и передачу тел погибших, что стало результатом переговоров, прошедших в начале июня 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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