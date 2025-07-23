Группа российских военнослужащих, удерживаемых на территории Украины, вернулась на родину в рамках обмена военнопленными, состоявшегося 23 июля 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, предоставленному нашему агентству.
На данный момент бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем все освобожденные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. После этого солдаты смогут отправиться домой к своим семьям.
Ранее, 14 июня 2025 года, Министерство обороны РФ уже сообщало о возвращении группы российских военнослужащих из украинского плена в рамках договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле. Эти договоренности предусматривают регулярные обмены военнопленными и передачу тел погибших, что стало результатом переговоров, прошедших в начале июня 2025 года.
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