23 июля 2025

Премьера Украины вызвали на ковер из-за Зеленского

Свириденко встретилась с послами G7 из-за конфликта с НАБУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Свириденко встретилась с послами G7
Свириденко встретилась с послами G7 Фото:

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с послами стран G7, на которой обсуждалась обеспокоенность дипломатического корпуса действиями Киева в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом глава правительства сообщила в соцсетях.

«Сегодня состоялась содержательная встреча правительственной команды с послами стран G7 по одному из ключевых направлений нашей работы — антикоррупционной политике. Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий кабинета министров», — написала премьер-министр в своем telegram-канале.

По словам Свириденко, в ближайшее время украинское правительство внесет в парламент новый законопроект, который должен устранить имеющиеся разногласия и усилить независимость антикоррупционной инфраструктуры страны. Детали будущих изменений пока не раскрываются, однако подчеркивается, что законопроект направлен на укрепление позиций НАБУ и других профильных органов.

Ранее в Киеве и Львове прошли массовые протесты против принятого Верховной Радой закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Законопроект №12414 вызвал обеспокоенность как среди украинских граждан, так и у международных партнеров, поскольку его принятие расценивалось как угроза самостоятельности антикоррупционной системы, созданной в 2015 году при поддержке стран Запада.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с послами стран G7, на которой обсуждалась обеспокоенность дипломатического корпуса действиями Киева в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом глава правительства сообщила в соцсетях. «Сегодня состоялась содержательная встреча правительственной команды с послами стран G7 по одному из ключевых направлений нашей работы — антикоррупционной политике. Правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции, это найдет отражение в программе действий кабинета министров», — написала премьер-министр в своем telegram-канале. По словам Свириденко, в ближайшее время украинское правительство внесет в парламент новый законопроект, который должен устранить имеющиеся разногласия и усилить независимость антикоррупционной инфраструктуры страны. Детали будущих изменений пока не раскрываются, однако подчеркивается, что законопроект направлен на укрепление позиций НАБУ и других профильных органов. Ранее в Киеве и Львове прошли массовые протесты против принятого Верховной Радой закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Законопроект №12414 вызвал обеспокоенность как среди украинских граждан, так и у международных партнеров, поскольку его принятие расценивалось как угроза самостоятельности антикоррупционной системы, созданной в 2015 году при поддержке стран Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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