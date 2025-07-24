Появилось видео атаки БПЛА на Сочи

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Дрон сбили над Сочи
Дрон сбили над Сочи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Сочи. Видео появилось в социальных сетях.

«ПВО продолжает отбивать атаку беспилотников на Сочи. В Адлере ревет сирена ракетной опасности», — написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.

Администрация Новороссийска распространила предупреждение для жителей о возможной угрозе БПЛА. Соответствующее уведомление опубликовал мэр города Андрей Кравченко.

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Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Сочи. Видео появилось в социальных сетях. «ПВО продолжает отбивать атаку беспилотников на Сочи. В Адлере ревет сирена ракетной опасности», — написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале. Администрация Новороссийска распространила предупреждение для жителей о возможной угрозе БПЛА. Соответствующее уведомление опубликовал мэр города Андрей Кравченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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