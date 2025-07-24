Появилось видео атаки БПЛА на Сочи

Дрон сбили над Сочи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Сочи. Видео появилось в социальных сетях.
«ПВО продолжает отбивать атаку беспилотников на Сочи. В Адлере ревет сирена ракетной опасности», — написал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.
Администрация Новороссийска распространила предупреждение для жителей о возможной угрозе БПЛА. Соответствующее уведомление опубликовал мэр города Андрей Кравченко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!