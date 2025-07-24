В Сочи жители города сообщили о серии взрывов, которые, по их словам, произошли в результате атаки БПЛА. Как рассказывают очевидцы, в разных районах Сочи было слышно не менее пяти мощных хлопков. Гости города прячутся от атаки на подземной парковке.
«Сейчас все спустились, детей куча. Раздают воду, жара. Сидим ждем», — рассказала гостья Сочи.
Вооруженные силы Украины осуществили атаку с применением БПЛА на южные области Российской Федерации. По информации Министерства обороны РФ, удалось успешно отразить нападение 21 беспилотника. Из этого числа десять аппаратов были уничтожены над акваторией Черного моря, девять — над Азовским морем, еще два были перехвачены в воздушном пространстве Краснодарского края. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.
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