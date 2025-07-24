В аэропорту Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Грозный (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее был введен план «Ковер» в аэропорту Сочи в связи с атаками БПЛА. В результате которых две женщины пострадали: одна погибла, вторая получила серьезные ранения и госпитализирована.
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