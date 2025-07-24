В российской воздушной гавани ввели временные ограничения

В аэропорту Грозного ввели ограничения на прием воздушных судов
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В аэропорту Грозный ввели план «ковер»
В аэропорту Грозный ввели план «ковер» Фото:

В аэропорту Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Грозный (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее был введен план «Ковер» в аэропорту Сочи в связи с атаками БПЛА. В результате которых две женщины пострадали: одна погибла, вторая получила серьезные ранения и госпитализирована.

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В аэропорту Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропорту Грозный (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее был введен план «Ковер» в аэропорту Сочи в связи с атаками БПЛА. В результате которых две женщины пострадали: одна погибла, вторая получила серьезные ранения и госпитализирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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