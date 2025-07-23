В Сочинском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее губернаторы Брянской и Белгородской области сообщали о раненых и об атаках беспилотниками ВСУ. Информация о пострадавших была зафиксирована в период с 19:00 до 20:30 по московскому времени.
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