23 июля 2025

В аэропорту Сочи введены временные ограничения

Росавиация: в Сочинском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск судов
© Служба новостей «URA.RU»
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План «ковер» введен в сочинском аэропорту
План «ковер» введен в сочинском аэропорту Фото:

В Сочинском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее губернаторы Брянской и Белгородской области сообщали о раненых и об атаках беспилотниками ВСУ. Информация о пострадавших была зафиксирована в период с 19:00 до 20:30 по московскому времени.

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В Сочинском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее губернаторы Брянской и Белгородской области сообщали о раненых и об атаках беспилотниками ВСУ. Информация о пострадавших была зафиксирована в период с 19:00 до 20:30 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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