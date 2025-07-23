В пермском дептрансе раскрыли, сколько пассажиров перевезли автобусы-гармошки

В Перми за первые шесть месяцев 2025 года автобусы-«гармошки» перевезли более 4 миллионов человек. Об этом сообщили в департаменте транспорта города, опубликовав свежие данные в официальном telegram-канале.
«Автобусы особо большого класса на данный момент используются на четырех маршрутах №1, 27, 50 и 53. Результатом запуска стало увеличение пассажиропотока. Всего за полгода автобусы-гармошки совершили свыше 53 тысяч рейсов», — отметили в департаменте транспорта Перми.
В ведомстве уточнили, что развитие маршрутной сети автобусов-«гармошек» продолжается. Уже в сентябре новые машины начнут курсировать по маршруту №14, а к декабрю выйдут на линию маршрута №15. К концу текущего года число автобусов-«гармошек» на городских улицах достигнет 109 единиц.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь поступили 28 новых автобусов большого класса и «гармошек». С 15 июля они начали работать на городских маршрутах №№1, 4 и 67. «Гармошки» ЛиАЗ-6213 длиной 18 метров, способные перевозить более 150 пассажиров, появились на маршруте №1.
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