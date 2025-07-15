Новые автобусы вышли на маршруты в Перми

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Автобусы работают на маршрутах №№1, 4 и 67
Автобусы работают на маршрутах №№1, 4 и 67 Фото:

В Пермь поступили 28 новых автобусов большого класса и «гармошек». Сегодня, 15 июля, они начали работать на городских маршрутах №№1, 4 и 67.

«Продолжаем активно обновлять общественный транспорт Перми. В город прибыли 28 новых автобусов, среди которых 15 — особо большого класса и 13 большого класса», — пишет мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Автобусы-«гармошки» ЛиАЗ-6213 длиной 18 метров, способные перевозить более 150 пассажиров, появились на маршруте №1. Они оснащены кондиционерами, системой адресного открытия дверей для поддержания температуры, USB-зарядками, информационными табло и медиапанелями. В каждом автобусе установлено по 11 валидаторов для оплаты проезда.

Новые 12-метровые автобусы большого класса начали работу на маршрутах №4 и №67. Они заменили менее вместительные двухдверные Lotos 105. Маршрут №67 перенесен на улицу Пушкина и теперь организован до конечной остановки «Улица Куфонина».

На маршруты №1 и №67 вышел новый для Перми перевозчик — «Ярославская транспортная компания — 2». Ранее у него возникли проблемы с поставкой автобусов особо большого класса из-за трудностей с сертификацией. Предполагалась, что поставка задержится на два месяца. Однако автобусы удалось получить в срок.

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В Пермь поступили 28 новых автобусов большого класса и «гармошек». Сегодня, 15 июля, они начали работать на городских маршрутах №№1, 4 и 67. «Продолжаем активно обновлять общественный транспорт Перми. В город прибыли 28 новых автобусов, среди которых 15 — особо большого класса и 13 большого класса», — пишет мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Автобусы-«гармошки» ЛиАЗ-6213 длиной 18 метров, способные перевозить более 150 пассажиров, появились на маршруте №1. Они оснащены кондиционерами, системой адресного открытия дверей для поддержания температуры, USB-зарядками, информационными табло и медиапанелями. В каждом автобусе установлено по 11 валидаторов для оплаты проезда. Новые 12-метровые автобусы большого класса начали работу на маршрутах №4 и №67. Они заменили менее вместительные двухдверные Lotos 105. Маршрут №67 перенесен на улицу Пушкина и теперь организован до конечной остановки «Улица Куфонина». На маршруты №1 и №67 вышел новый для Перми перевозчик — «Ярославская транспортная компания — 2». Ранее у него возникли проблемы с поставкой автобусов особо большого класса из-за трудностей с сертификацией. Предполагалась, что поставка задержится на два месяца. Однако автобусы удалось получить в срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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