Зеленского предупредили о катастрофическом положении

Профессор Дизен: в западных СМИ закончилась эпоха «Черчилля» Зеленского
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На Западе уже начали негативно говорить о Зеленском, заявил норвежский профессор Дизен
На Западе уже начали негативно говорить о Зеленском, заявил норвежский профессор Дизен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные СМИ начали публиковать критические материалы о политике президента Украины Владимира Зеленского и положении страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы "российской пропагандой"», — отметил Дизен, добавив, что общественное мнение в западных странах постепенно подготавливают к изменению отношения к украинскому лидеру и текущей ситуации в стране. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Ранее Зеленский столкнулся с обвинениями в авторитарных методах управления. Поводом для этого стали антикоррупционные рейды, проведенные в домах известных общественных деятелей и политиков. 

Украинские общественные организации и независимые СМИ резко осудили действия властей. Их охарактеризовав как попытку запугать активистов и журналистов.

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Западные СМИ начали публиковать критические материалы о политике президента Украины Владимира Зеленского и положении страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «Образу Зеленского как очередного Черчилля пришел конец, и в СМИ появились критические материалы, которые раньше были бы названы "российской пропагандой"», — отметил Дизен, добавив, что общественное мнение в западных странах постепенно подготавливают к изменению отношения к украинскому лидеру и текущей ситуации в стране. Об этом он сообщил в социальной сети X. Ранее Зеленский столкнулся с обвинениями в авторитарных методах управления. Поводом для этого стали антикоррупционные рейды, проведенные в домах известных общественных деятелей и политиков.  Украинские общественные организации и независимые СМИ резко осудили действия властей. Их охарактеризовав как попытку запугать активистов и журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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